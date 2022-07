++ Migranti: maxisbarco in Sicilia, ci sono 5 morti ++

(ANSA) – MESSINA, 24 LUG – Due mezzi della Capitaneria di

Porto sono approdati sul molo Norimberga di Messina, dopo avere

soccorso un peschereccio al largo della Libia con a bordo 500

migranti. A Messina ne sono sbarcati solo 179, oltre alle salme

di cinque persone decedute per cause non ancora accertate. Gli

altri sono stati dirottati a Portopalo di Capo Passero, Catania

e Crotone. I migranti, tra i quali trenta minori non

accompagnati, sono stati accolti da personale della polizia,

della Prefettura, del Comune dell’Asp e si sta procedendo delle

loro condizioni e a rifocillarli. (ANSA).



