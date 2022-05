Migranti: Molteni, presto nuovo decreto flussi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Dopo il primo varato lo scorso

dicembre che ha stabilito una quota di 69.700 ingressi di

lavoratori extracomunitari in Italia, è in arrivo in tempi brevi

un secondo decreto flussi 2022. Lo ha annunciato il

sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, rispondendo ad

un’interpellanza alla commissione Affari costituzionali della

Camera. L’emanazione del provvedimento, ha spiegato Molteni, si

rende necessaria “per corrispondere prontamente alle richieste

che arrivano dal mondo produttivo”. (ANSA).



