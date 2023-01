Migranti: Msf, escludiamo sequestro Geo Barents

Condividi l'articolo

(ANSA) – TARANTO, 04 GEN – “Escludiamo il sequestro della Geo

Barents, non c’è un motivo valido. Noi stiamo spendendo più

soldi in legali che nella ricerca e soccorso. E’ un paradosso, è

ridicolo. Noi stiamo salvando vite e stiamo consultando i legali

per contestare ogni misura, ogni nuova regole per vedere se

questo è in linea con la normativa, anche internazionale”. Lo

afferma Juan Matias Gil, capo missione di Medici Senza

Frontiere, presente nel porto di Taranto dove è attraccata la

Geo Barents con 85 migranti a bordo, tra cui 9 minori non

accompagnati . Gil sottolinea che “i soccorsi sono stati chiesti

e coordinati dalle autorità italiane. Quindi, non c’è motivo per

il sequestro e per qualsiasi tipo di sanzione”.

Il capo missione ha poi aggiunto: “Le condizioni dei migranti

sono buone, non ci sono grandi emergenze mediche. Abbiamo

fornito loro le informazioni su quali sono i loro diritti”-

(ANSA).



