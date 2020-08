++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++

(ANSA) – PALERMO, 24 AGO – “C’è chi parla di codicilli, di

ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono

confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno

in giornata per l’esito, al secondo controllo che ho disposto.

Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su

materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminale

attendiamo risposte, non altro”. Lo scrive, su Facebook, il

presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che alle 11

terrà una conferenza stampa sui contenuti dell’ordinanza.

(ANSA).



—

