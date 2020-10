Migranti: Oim, altri 160 migranti riportati in Libia

(ANSA) – TUNISI, 12 OTT – “Stanotte circa 160 migranti sono

stati riportati in Libia dalla Guardia costiera”. Lo scrive su

Twitter la portavoce di Iom-Un Migration, Safa Msehli

aggiungendo che “nelle ultime 48 ore sono state intercettate sei

imbarcazioni e 390 uomini, donne e bambini sono finiti in

carcere”.

“La Libia non è un un porto sicuro”, conclude Msehli, e Oim

in Libia afferma che “mentre le nostre squadre sono presenti ai

punti di sbarco per fornire assistenza di emergenza, ribadiamo

che nessuno dovrebbe essere rimpatriato in Libia” (ANSA)

—

