Migranti: oltre 100 salvati da Guardia costiera greca nell’Egeo

Condividi l'articolo

Più di 100 migranti sono stati salvati stamane al largo dell’isola greca di Mykonos, nel Mar Egeo, mentre quattro risultano dispersi. Lo rende noto la guardia costiera greca.

La polizia portuale ha risposto a una richiesta di soccorso inviando tre barche e un rimorchiatore per aiutare i migranti a bordo di un’imbarcazione in difficoltà dopo essere partita dalla Turchia. La Guardia costiera ha precisato che 108 persone sono state salvate e quattro sono invece disperse. Il numero esatto delle persone a bordo non è confermato a causa delle informazioni contraddittorie fornite da coloro che sono state salvate, ha aggiunto. Il ministro dell’Immigrazione, Notis Mitarachi, ha invitato Ankara a fare un lavoro migliore per proteggere vite umane e sradicare le reti di contrabbando.

Una fonte del ministero dell’Immigrazione ha affermato che i flussi migratori verso le isole greche nei primi 4 mesi del 2022 sono stati quasi il 30% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte