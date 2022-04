Migranti: Papa: guardiamo a chi lotta tra le onde del mare

Condividi l'articolo

(ANSA) – RABAT, 03 APR – “Aiutaci a riconoscere da lontano i

bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle

rocce di una riva sconosciuta”: così il Papa ha pregato per i

migranti nella Grotta di San Paolo a Rabat. “Fa’ che la nostra

compassione non si esaurisca in parole vane, ma accenda il falò

dell’accoglienza, che fa dimenticare il maltempo, riscalda i

cuori e li unisce”, sono le parole del Papa dopo l’ennesimo

naufragio nel Mediterraneo, in acque internazionali, nel corso

del quale, come segnalato ieri da Medici Senza Frontiere,

avrebbero perso la vita oltre novanta persone che erano partite

dalla Libia. (ANSA).



