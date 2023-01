Migranti: “Questura formalizzi istanza protezione entro 5 gg”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 16 GEN – Con un’ordinanza sul ricorso

presentato in difesa di un richiedente protezione

internazionale, il Tribunale di Ancona “obbliga la Questura di

Ancona a ‘formalizzare la ricezione della domanda di protezione

internazionale entro 5 giorni dal provvedimento’”. Lo riferisce

l’Ambasciata dei Diritti Marche che ha illustrato la decisione

durante una conferenza stampa ad Ancona. Il richiedente, un

27enne, per l’Ambasciata dei diritti era stato in qualche modo “costretto a dormire in strada” dopo la mancata formalizzazione

della domanda. L’Ambasciata dei Diritti ha lamentato il fatto

che la Questura non aveva avviato la “procedura di accoglienza

come previsto dalla norma vigente” e a diversi richiedenti “non

veniva fatta formalizzare la domanda di protezione”.

Circostanza che aveva “costretto” queste persone a “dormire

in strada”. Per questo, sottolinea l’Ambasciata dei Diritti

Marche, “avevamo promesso che avremmo fatto ricorso anche alle

vie legali. Ebbene avevamo ragione”. “Il tribunale di Ancona –

spiega l’Associazione Onlus – si è espresso con un’ordinanza

chiara che obbliga la Questura di Ancona a ‘formalizzare la

ricezione della domanda di protezione internazionale entro 5

giorni dal provvedimento’”. “Le motivazioni del giudice sono

articolate – conclude l’Associazione – e riportano con

precisione leggi italiane e disposizioni europee che non

lasciano dubbi a nessuna interpretazione”.

“Pensiamo – riferisce l’Ambasciata dei Diritti Marche – che

attualmente i richiedenti asilo presenti ad Ancona, che hanno

presentato la domanda in Questura” siano “più o meno” una cifra “che va dalle 70 alle 100 persone”, numero che “varia perché nel

frattempo ci sono stati anche degli accoglimenti”. (ANSA).



