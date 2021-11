Migranti: quinto sbarco in Salento, oggi giunte 167 persone

Condividi l'articolo









(ANSA) – CASTRIGNANO DEL CAPO, 08 NOV – E’ arrivato nel porto

di Santa Maria di Leuca il motopeschereccio intercettato in

tarda mattinata da unità aeronavali della Guardia di Finanza a

circa 18 miglia dalla costa della piccola marina di Castrignano

del Capo. I migranti a bordo sono 69, tutti uomini di

nazionalità pakistana, siriana, afgana e somala. Tutti sono in

buone condizioni sebbene provati dalla lunga traversata. Si

tratta del quinto sbarco in 24 ore registrato nel Salento dove

oggi sono giunte complessivamente (stando al conteggio

definitivo) 167 persone. (ANSA).



