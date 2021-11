Migranti: sbarco nella Locride, in 49 arrivati a Bianco

Condividi l'articolo









(ANSA) – BIANCO, 09 NOV – Quarantanove migranti, che hanno

viaggiato a bordo di un veliero, sono sbarcati nella notte sul

litorale ionico di Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

I migranti, giunti sull’imbarcazione lunga 12 metri, sono stati

soccorsi e trasferiti nella sala consiliare del comune della

Locride, assistiti dai volontari, per la prima accoglienza e le

visite sanitarie. I profughi sono stati sottoposti al tampone e,

successivamente, verranno ospitati in attesa, secondo quanto

prevede il dispositivo del Ministero dell’Interno e della

Prefettura di Reggio Calabria, di essere trasferiti in altre

sedi più idonee. (ANSA).



