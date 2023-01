Migranti: Toti, giusto dividere peso su tutto territorio

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 09 GEN – “E’ giusto dividere il peso di

un’ondata migratoria importante su tutto il territorio nazionale

e non sui porti che hanno già sofferto tantissimo.” E’ quanto ha

dichiarato a Telenord Giovanni Toti, presidente della Regione

Liguria, in merito ad alcune indiscrezioni riportate dal

Corriere della Sera che riportava anche Genova come possibile

porto sicuro per i migranti provenienti dalle coste africane.

“Credo che i numeri siano francamente tutto sommato esigui,

il numero degli sbarchi sul territorio nazionale non sono quelli

portati dalle grandi navi delle Ong a fare la differenza, la

maggior parte delle persone arriva con mezzi propri rischiando

la vita e arriva nei porti più vicini alla costa dell’Africa. Se

qualcuno arriverà a Genova non sarà un dramma, ce ne faremo

carico” ha concluso Toti. (ANSA).



