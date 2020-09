Migranti: una settantina di irregolari rintracciati su Carso

(ANSA) – TRIESTE, 18 SET – Una settantina di persone

irregolari sono state rintracciate la notte scorsa sul Carso

triestino, dopo essere entrate clandestinamente in territorio

italiano. Si tratta, come accertato dalla Polizia di frontiera e

dall’Esercito, che hanno agito nell’ambito dell’operazione

Strade sicure, di migranti che hanno viaggiato lungo la

cosiddetta ‘rotta balcanica’.

Tutte le persone rintracciate sono maschi, in parte di

nazionalità afghana, in parte provenienti dal Bangladesh.

I migranti irregolari sono stati portati in commissariato a

Fernetti (vicino al confine con la Slovenia) dove sono in corso

le procedure per l’identificazione. (ANSA).



—

