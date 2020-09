Migranti:riprese ricerche disperso in naufragio sud Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 18 SET – Sono riprese questa mattina le

ricerche del migrante disperso ieri pomeriggio al largo di

Carloforte mentre il barchino a bordo del quale si trovava

insieme a 13 connazionali affondava a lorgo delle coste del sud

Sardegna. La motovedetta 869 sta perlustrando l’area in cui è

avvenuto il naufragio, a circa 24 miglia da Cala Sapone, ma al

momento nessuna traccia del disperso. Anche le navi mercantili

in transito e le altre imbarcazioni hanno ricevuto l’allerta

della Capitaneria di porto per prestare la massima attenzione

durante il transito nell’area interessata dal naufragio. Le

ricerche proseguiranno tutta la giornata. Non è escluso

l’intervento anche degli elicotteri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte