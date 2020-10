Migranti:sbarco a Reggio Calabria, arrivati in 67

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 19 OTT – Sessantasette migranti

sono sbarcati oggi a Reggio Calabria. Erano a bordo di un

barcone quando, a largo delle cosche calabresi, sono stati

intercettati da una motovedetta della guardia di finanza che li

ha condotti fino al porto della città dello Stretto.

Tra i migranti, oltre sette donne e quattro bambini, ci

sono anche 56 uomini. Non si conosce ancora la loro nazionalità.

Una volta sbarcati, i migranti, come prevede la procedura, sono

stati sottoposti alle visite mediche e ai tamponi per verificare

l’eventuale positività al Covid-19. In attesa dell’esito del

test, trascorreranno la notte in quarantena e subito dopo, se

negativi, saranno distribuiti secondo il piano di riparto

predisposto dal Ministero dell’Interno. (ANSA).



—

