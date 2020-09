Migranti:Sea Watch, Italia ha bloccato nostro aereo Moonbird

(ANSA) – ROMA, 08 SET – “Il governo italiano ha chiuso i

nostri occhi sul Mediterraneo. Da venerdì il nostro aereo di

monitoraggio civile Moonbird non può più alzarsi in volo da

Lampedusa. L’accusa è quella di aver riportato per troppe volte,

per troppo tempo, la presenza di persone in immediato bisogno

di soccorso nel Mediterraneo Centrale”. Lo dice la portavoce di

Sea Watch, Giorgia Linardi. “Da giugno – spiega – abbiamo

effettuato 47 missioni e avvistato 2600 persone in pericolo

chiedendone il soccorso immediato. Lo prescrive la legge, eppure

è proprio questo a venirci contestato”. (ANSA).



—

