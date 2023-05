Miguel Angel Zotto, La mia storia nel tango di Piazzolla

Condividi l'articolo

”Ho conosciuto Astor Piazzolla nel 1989 a Parigi dove portavo in scena un mio spettacolo. A cena a casa di un amico comune, José Pons, mi disse che ero il futuro del tango”. Miguel Ángel Zotto, leggenda vivente della celebre danza argentina, ricorda così il gigante della musica suo connazionale al quale rende omaggio con ”Tango. Historias de Astor”, mix di parole, musica e danza da lui creato e diretto che porterà in scena dal 18 al 21 maggio al Teatro Olimpico di Roma per la stagione della Filarmonica Romana. ”E’ una meravigliosa storia nella storia, di Piazzolla e la mia con lui” spiega. Rappresentato per la prima volta a Trani nel 2021, nel centenario della nascita del musicista considerato il padre del tango moderno, lo spettacolo arriva a Roma nella nuova versione che ha debuttato a Bologna lo scorso febbraio. ”La mia famiglia era di Trani…”: ricorda all’inizio la voce registrata di Astor Pantaléon Piazzolla, nato da genitori italiani a Mar del Plata nel 1921 e morto a Buenos Aires nel 1992. Con il grande musicista Miguel Ángel Zotto, classe 1958, ha molto in comune. I suoi genitori e i nonni erano emigrati in Argentina da Campomaggiore, un paesino lucano. Lavoravano come muratori e imbianchini, come fece anche Zotto prima di darsi alla danza prima sotto la guida del nonno Michele Arcangelo e poi studiando in una scuola professionale. Nel paesino della Basilicata il grande tanguero racconta di essere tornato in cerca delle sue radici. ”Il loro cognome era Zotta ma l’ultima lettera in dialetto non veniva pronunciata. Anche i miei parenti italiani erano imbianchini… ho ritrovato le stesse facce, lo stesso naso”. Zotto considera Piazzolla il suo nume tutelare. Il musicista lo stimava al punto di affidargli le coreografie dell’allestimento a Broadway di María de Buenos Aires, opera-tango su libretto di Horacio Ferrer. Quest’ultimo, in una lettera custodita gelosamente dal ballerino, lo descrive come ”il più grande rivoluzionario dell’epoca attuale della storia del tango”. Piazzolla, però. non ebbe vita facile in patria.

Molti tangueros legati alla tradizione rifiutavanola sua musica accusandolo di far male al tango. ”Negli anni Sessanta – ribatte Zotto – creò una nuova musica contemporanea che oggi si suona in tutti i teatri del mondo. Era un genio, suonava ogni tango a memoria senza bisogno della partitura a riprova della sua grande conoscenza e padronanza della materia. Era duro nel difendersi. ‘Si renderanno conto di quello che hanno fatto quando o non ci sarò piu’, disse di quanti lo criticavano”. Anche letterati come Borges non amarono all’ inizio il tango di Piazzolla, salvo poi ricredersi rendendosi conto di quanto fosse ballato e apprezzato all’ estero. Una danza che aveva molto in comune anche con il calcio, tenendo conto che alcuni passi come la ‘bicicletta’ o la ‘finta’ sono entrati nel repertorio del tango proprio grazie all’ ispirazione tratta dai movimenti di grandi campioni. Zotto, dunque, oltre alla storia di Piazzolla porterà in scena la storia di un genere musicale e di un ballo che è l’essenza stessa dell’Argentina. Sulle immagini d’epoca della vita di Piazzolla che scorreranno su un videowall, il ballerino danzerà con Daiana Guspero, compagna di tango e di vita, (”ci siamo dati il primo bacio in Piazza del Popolo a Roma” ricorda lei) e con altre quattro coppie di ballerini della Compagnia TangoX2 e della Zotto Tango Academy, la scuola aperta a Milano dal tanguero. Quattro musicisti e due cantanti eseguiranno i brani più celebri di Piazzolla da Triunfal a Libertango, da Milonga del Angel a Quejas de bandoneón, fino a Adiós Nonino, scritta per la morte del padre Vicente. Il 19 maggio alle 11, grazie alla collaborazione con Atac, un assaggio dello spettacolo verrà proposto per il pubblico nella stazione di Piazza San Giovanni della Metro C. ”Il mio sogno è fare un film sulla mia storia e proprio dal Teatro Olimpico – annuncia Zotto – cominceranno le riprese di un documentario ideato da Francesco Siciliano che proseguiranno a Buenos Aires”. (ANSA).





