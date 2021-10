Mihajlovic: “Guerra in Jugoslavia distrusse famiglie”

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRENTO, 08 OTT – “Con la guerra non esistevano più i

legami familiari: un mio cugino voleva buttare una bomba in

casa, mentre mio padre stava guardando in tv la Stella Rossa di

Belgrado. Si fermò solo perché in casa c’era anche suo fratello

insieme a mio papà…”. Lo ha detto Sinisa Mihajlovic, ospite

del Festival dello sport a Trento, rievocando gli anni della

guerra nella ex Jugoslavia. L’allenatore del Bologna, nato a

Vukovar, in Croazia, non lontano dal confine serbo, ha madre

croata e papà serbo. Mihajlovic ha anche ricordato come il suo

migliore amico dell’epoca, croato, distrusse la casa dei

genitori di Sinisa per dimostrare l’attaccamento alla causa

croata. (ANSA).



