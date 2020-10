Mihajlovic, mercato? Non mi aspetto nulla, bene così

(ANSA) – BOLOGNA, 03 OTT – “Non mi aspetto nulla”, “stiamo bene così”. Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, risponde ai cronisti nella conferenza pre partita col Benevento che si disputerà domani pomeriggio in trasferta alla domanda se si aspettasse qualcosa dal mercato.

Gli emiliani affronteranno la squadra guidata dal loro ex tecnico, Filippo Inzaghi. “Da giocatore eravamo meno amici, scherzo…” dice Sinisa del predecessore, “Siamo sempre amici”, “è un bravo allenatore”. L’esonero? “Capita a tutti prima o poi”. “Rispetto all’anno scorso è migliorato come mentalità”, “son contento di quello che ha fatto”.

Quella di domani, aggiunge, “è una partita alla nostra portata”. Il Benevento è “una squadra che comunque ha stravinto il campionato di serie B, ma il campionato di serie A è tutta un’altra cosa. Sicuramente ci metteranno in difficoltà, ma noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione”.

Mihajlovic ha commentato anche la situazione di Santander: “Si è sempre comportato bene, si è sempre allenato bene. Non ho nessun tipo di problema”. Quanto a un eventuale messaggio dal presidente Joey Saputo ha risposto: “Siamo in piena sintonia, io il mio staff con la società. Abbiamo condiviso con il presidente, è tutto sotto controllo”. (ANSA).



