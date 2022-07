Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 LUG – Sorpresa a Casteldebole: Sinisa

Mihajlovic è tornato al centro tecnico per salutare squadra e

dirigenza, all’indomani della sconfitta con l’Az Alkmaar (1-0)

nell’amichevole disputata ieri pomeriggio in Olanda. La squadra

si è allenata a partire dalle 10 e Sinisa, alle prese con le

cure dopo la ricaduta della malattia, si è presentato sul finire

dell’allenamento per un breve confronto con squadra e dirigenti.

