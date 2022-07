MILAN: con De Ketelaere parte caccia allo scudetto bis

Condividi l'articolo

Il lungo corteggiamento è andato a buon fine, ma quanta fatica. Il Milan, dopo tanti tentennamenti, èarrivata ai 35 milioni richiesti dal Bruges per il giovane talento Charles De Ketelaere, qualcosa di piu’ di una promessa, un esterno mancino che svaria, ha classe, personalità, talento.

Puo’ giocare in piu’ ruoli, viene paragonato a De Bruyne e Maldini e Massara ne hanno fatto il centro del mercato. Pioli puo’ finalmente innestare un titolare importante nella squadra scudetto e il Milan comincia a recuperare il gap di mercato con Juve e Inter. Svaniscono quindi le piste alternative, Ziyeck e Zielinski. C’è molta attesa per l’intesa che si potra’ creare con Leao, uno dei protagonisti dello scudetto, per cui c’è un colloquio impostato per il prolungamento del contratto, ma non sarà facile trovare l’accordo. Maldini vuole evitare di arrivare a parametro zero come con Donnarumma e Kessie.

Ora il nuovo passo del mercato riguarda proprio la sostituzione dell’irriconoscente ivoriano, approdato al Barcellona. I titolari sono Bennacer e Tonali, il vecchio sogno è di arrivare a Renato Sanches che preferisce però proseguire la trattativa col Psg. In alternativa c’è l’inglese Chukwuemeka, che costa comunque 20 mln. Pioli pero’ potrebbe anche decidere di puntare direttamente sui due giovani arrivati, Adli e Pobega.

Manca poi il quarto centrale difensivo, visto anche il prossimo recupero di Kjaer: il preferito è Tanganga per cui proseguono i colloqui col Tottenham. Per il resto e’ stato riscattato Florenzi, e’ arrivato l’esperto Origi a supportare un Giroud gia’ pimpante. Senza contare il totem Ibrahomovic, che e’ sicuro di poter essere ancora decisivo.



Formazione (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemekers, DE KELETELAERE, Leao, Giroud. All.: Pioli.



