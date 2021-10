Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 03 OTT – Olivier Giroud non convocato per la

sfida di Bergamo. Il tecnico del Milan Stefano Pioli dovrà fare

a meno dell’attaccante francese per la partita di questa sera

contro l’Atalanta a causa di un problema alla schiena che

obbliga il giocatore a dare forfait.

Prima convocazione in maglia rossonera invece per Messias

che, arrivato al Milan fuori condizione, è ora disponibile.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte