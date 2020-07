Milan: Ibrahimovic “sono giovane, mai stato vecchio”

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “Mi dicono che sono vecchio e che mi

stanco, ma mi sto solo riscaldando. Sono come Benjamin Button,

sono sempre stato giovane, mai vecchio”. Zlatan Ibrahimovic non

molla e rilancia. Alle soglie dei 39 anni, il centravanti

svedese commenta con una battuta la sua doppietta con assist nel

4-1 del Milan sul campo della Sampdoria.

Lo fa paragonandosi al protagonista del film del 2008 diretto da

David Fincher, che racconta la storia di un uomo che nasce

vecchio e muore bambino, incrociando al rovescio tutte le età e

le tappe della vita. “Speriamo di poter continuare così, ho la

forza per fare gol” le parole di Ibra a Milan Tv. (ANSA).



