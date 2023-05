Milan-Inter: Abodi, ‘comportamenti siano all’altezza dello show’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Mi auguro che dal punto di vista dei

comportamenti e dei linguaggi da parte di tutti gli attori in

campo, non solo calciatori e dirigenti ma anche il pubblico, si

riesca a essere all’altezza dello spettacolo e dell’obiettivo

che fin qui è stato raggiunto con cinque squadre in semifinale

nelle tre competizioni europee, e di queste due addirittura in

Champions League”. Così il ministro per lo sport e per i

giovani, Andrea Abodi, a margine del presentazione del bando “Sport Missione Comune 2023” promosso dall’Istituto per il

Credito Sportivo, ha risposto a chi gli chiedeva cosa si

aspettava dal calcio italiano impegnato in Europa, in

particolare sul derby Champions tra Milan e Inter, dopo quanto

successo con Vlahovic nel weekend. “Bisogna trovare delle

coerenze tra la parte competitiva-sportiva e i comportamenti

anche gestionali di tutti gli attori”, ha concluso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte