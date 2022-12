Milan ko nel test a Dubai contro l’Arsenal

Condividi l'articolo

Sconfitta per il Milan nella prima amichevole di spessore negli Emirati Arabi verso la ripresa del campionato. Un ko indolore, in attesa del rientro dei big, per i rossoneri contro l’Arsenal (2-1), in un test utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe verso il ritorno in campo in Serie A il prossimo 4 gennaio contro il Salernitana. A Dubai le reti di Odegaard e Nelson nel primo tempo hanno indirizzato la sfida verso gli inglesi, a nulla è servito per i rossoneri invece la rete nel finale di Tomori. E il ko si è ripetuto anche ai rigori (4-3, decisivi gli errori di Brahim Diaz e Krunic) nella particolare formula della Dubai Super Cup che prevede i tiri dal dischetto dopo il 90′ indipendente dal risultato finale.

Buoni segnali per il tecnico rossonero Stefano Pioli sono arrivati dai soliti Tomori e Tonali, ma anche da Adli, tra i più positivi in campo. Ha provato a mettersi in luce pure Origi, vicini al gol nel primo tempo in un paio di occasioni centrando anche una traversa con un bel destro a giro. Più imballato invece Rebic, ancora alla ricerca della forma migliore.

“È stato un importante contro una squadra di livello, sappiamo come vedere la partita, la analizziamo durante questi giorni a Dubai e vedremo dove possiamo migliorare per arrivare al 4 gennaio nella miglior condizione possibile”, le parole di Matteo Gabbia a Sky al termine della gara. “Stiamo facendo carichi di lavoro importanti. Siamo arrivati alla partita concentrati per fare bene, di mettere le cose che il mister ci ha chiesto e ora torniamo a lavorare per migliorare. Scudetto? Abbiamo un obiettivo. Quando tutti condividono questo sogno, è più facile spingersi oltre. Servirà ripartire bene, poi a fine si vedrà quello che è risultato. Metteremo il 110% in ogni partita”. I rossoneri torneranno in campo in un nuovo test amichevole il prossimo 16 dicembre contro il Liverpool sempre a Dubai.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte