Milan: Maldini, chi decide deve capire di calcio

(ANSA) – MILANO, 25 FEB – “Il Var dovrebbe togliere i dubbi,

usato così fa male perché non è la prima volta. E’ un episodio

evidente, chi decide deve capire di calcio”: lo dice il dt del

Milan Paolo Maldini a Milan Tv dopo la sfida contro l’Udinese e

le polemiche per il gol del pari dei friulani viziato da un

tocco di mano.

“E dico un’altra cosa – aggiunge Maldini -: il Milan è in

testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro.

Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l’arbitro ha fatto

degli errori, si è giocato pochissimo”. Il dt ammette anche che

il Milan “non è perfetto, siamo poco brillanti, ci siamo fatti

rimontare”. (ANSA).



