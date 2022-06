Milan-Maldini fumata bianca: ‘Abbiamo rinnovato’

Condividi l'articolo

“È tutto a posto, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione. Siamo contenti di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c’è tempo. Siamo partiti un po’ in ritardo, ma recupereremo. Anche se magari non si vede, sono molto felice”. Il sorriso è solo abbozzato, la stanchezza di un accordo per il rinnovo trovato solo in extremis, si fa probabilmente sentire, ma Paolo Maldini e il Milan continueranno insieme. Dopo una giornata intensa, di attesa e ansia da parte dei tifosi, nella tarda serata è stato trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e le parole del dirigente rossonero, all’uscita della sede del club, lo confermano. Le parti hanno trovato un’intesa ed ora mancano solo gli ultimi dettagli amministrativi prima della firma e l’annuncio del prolungamento. Dopo settimane difficili, in cui si è sfiorato anche il clamoroso strappo tra Maldini e il Milan, il club rossonero sembra avere di nuovo una guida sportiva ora che siamo nel pieno del calciomercato, ad un mese e mezzo dalla prima di campionato. Ora bisognerà capire anche quali saranno i rapporti e gli equilibri interni al club. Per trovare l’accordo sul rinnovo si è dovuto aspettare l’ultimo giorno di contratto con compromessi che, forse, sarà difficile superare.

