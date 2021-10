Milan: nel pomeriggio Maignan si opera al polso

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 13 OTT – Mike Maignan si opererà in

artroscopia al polso sinistro oggi pomeriggio. Il portiere del

Milan è arrivato alla Clinica la Madonnina alle 9 di mattina e

solo nel tardo pomeriggio si sottoporrà all’intervento eseguito

dal professor Loris Pegoli. Maignan è stato costretto a dare

forfait per il persistere del dolore al polso dovuto a un

vecchio infortunio rimediato nella partita di esordio del Milan

in Champions League contro il Liverpool il 15 settembre. Maignan

non sarà probabilmente a disposizione per due mesi. Un assenza

pesante per il club che è subito corso ai riparti e ha

contattato Mirante che, da svincolato, oggi ha svolto le visite

mediche. Il vice Maignan è Tatarusanu ma Mirante sarà di

supporto in un periodo molto complicato per il club rossonero,

ancora alle prese con lunghe assenze e tanti infortuni. (ANSA).



