Milan non sbaglia più, 2-0 e vittoria anche a Marsiglia

Il Milan vince l’amichevole più difficile e attesa dell’estate rossonera: anche l’Olympique Marsiglia va ko. Al 10′ gol di Messias, con un gran tiro a giro all’incrocio dopo una bella azione collettiva che coinvolge Theo Hernandez e Diaz, sigilla poi il solito Giroud piazzando l’assist dalla destra di Messias. Solo gli ottimi interventi del portiere Blanco, hanno evitato che il risultato fosse più rotondo in favore del Milan.

Una partita importante anche perché segna il ritorno in campo di Kjaer entrato nei minuti finali del match dopo l’infortunio al ginocchio del dicembre scorso. Un’altra ottima prova per i rossoneri davanti a 60 mila spettatori del Velodrome, mentre Pioli attende di poter lavorare anche con i rinforzi di quest’anno tra cui De Ketelaere in arrivo a Milano nelle prossime ore.



