Milan: Pioli “battuta grande squadra, bravi a soffrire”

(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Siamo soddisfatti, abbiamo battuto

una grande squadra, siamo stati bravi a soffrire, una vittoria

importante per i nostri fantastici tifosi. Ci hanno scortato

fino allo stadio. Il nostro cammino è ancora lungo, ci sono

ancora tante cose che possiamo migliorare e comunque avevo già

detto ieri che il risultato di oggi non avrebbe cambiato nulla”.

Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky

Sport.

“Lo scudetto? Mi piace pensare positivo, ma secondo me ci

sono tre o quattro squadre che hanno investito più di noi – ha

affermato il tecnico -, eppure dobbiamo essere ambiziosi. Il

campionato sarà molto difficile e per lottare per il titolo devi

alzare il livello di qualità dei giocatori, noi lo stiamo

facendo ma non può bastare un solo anno”. Pioli ha poi elogiato

Ibrahimovic: “Era molto stanco, mi ha anche chiesto il cambio ma

non l’ho ascoltato – ha ammesso – Il suo apporto caratteriale è

fondamentale. Non mi do tanti meriti nel rapporto con lui, è un

professionista esemplare, è un competitivo, è disponibile”.

(ANSA).



