Milan: Pioli, dobbiamo dimostrare di voler vincere

(ANSA) – MILANO, 12 AGO – “Non ci siamo mai preoccupati di

quello che diceva di noi fuori da Milanello. Vogliamo essere

competitivi, avremo tante competizioni per cercare di vincere:

dovremo dimostrarlo a partire da domani. Sono contentissimo

della squadra, dei giocatori arrivati e del club: se ci sarà

l’occasione i dirigenti si faranno trovare pronti”. Lo ha detto

il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla

vigilia dell’esordio in campionato contro l’Udinese.

“La dirigenza è sempre presente, Paolo, Ricky e Ivan sono

sempre qui e ci fanno sentire protetti. Ho sentito sia Cardinale

sia Elliott che hanno augurato un grande in bocca al lupo alla

squadra – ha aggiunto -. L’Udinese è una squadra difficile,

organizzata, fisica. È l’unica squadra che l’anno scorso,

insieme alla Juventus, non siamo riusciti a battere: per questo

ci siamo preparati bene”. (ANSA).



