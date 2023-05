Milan: Pioli, ora contro la Juve sarà una finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 20 MAG – Stefano Pioli, nel dopo gara di

Milan-Sampdoria, spiega: “Abbiamo affrontato una squadra in

difficoltà, ma l’abbiamo affrontata nel modo giusto. E questo ci

dà la possibilità di affrontare al meglio la prossima sfida con

la Juventus. Che dobbiamo prepararla come se fosse una finale.

Oggi abbiamo avuto più qualità, non abbiamo sbagliato l’ultimo

movimento. Ed è stata una buona partita da un punto di vista

tecnico. Fino a quando la matematica non ci dirà il contrario,

tenteremo di entrare nelle prime quattro”.

Poi il tecnico del Milan parla dei singoli, Stefano Pioli, ed

elogia innanzitutto Leao: “Per un giocatore come Rafa, perdere 7

giorni di lavoro significa tanto, lui che vive tanto sullo

strappo e sulla condizione fisica. Ed è chiaro che nella partita

precedente non era al meglio”, continua Pioli. Che poi dice, di

De Ketelaere, che “quest’anno ha avuto più difficoltà di quelle

che ci aspettavamo, ma ciò non cambia il giudizio su di lui.

Aveva più spazio a inizio stagione quando non era pronto, ora

che è cresciuto magari ha meno spazio per altre scelte che ho

fatto. Ma ricordiamoci altri giovani, pure italiani, quante

difficoltà possono avere avuto al primo anno”. Il finale è per

Giroud: “Fare tre gol può dare grande entusiasmo, cosa che però

a Oli non gli è mai mancato”. (ANSA).



—

