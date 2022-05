Milan: Pioli, ora prepariamoci al meglio per Atalanta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – “Un’altra vittoria: ne manca

un’altra e c’è soddisfazione stasera, ma siamo già concentrati

sulla prossima partita”. Così Stefano Pioli, intervistato da

Dazn al termine di Verona-Milan. Il tecnico spiega il segreto

dei rossoneri: “se senti di stare bene in campo, credi molto di

più nelle tue qualità e hai spirito fino alla fine. Abbiamo

superato tanti gradini e abbiamo gli ultimi due da superare.

Prepariamo al meglio la prossima gara, quello che conta poi è

l’esito finale”. Una battuta sul prossimo impegno: “all’andata

con l’Atalanta abbiamo giocato una delle partite migliori del

campionato. Si tratta di una squadra forte, sia come singoli che

come collettivo. vedremo che caratteristiche mettere in campo

per affrontare al meglio questo avversario”.

Come descriverebbe Leao e Tonali, ancora una volta decisivi? “Giovani ma forti – risponde -. Dopo due giorni di preparazione

li ho visti molto diversi dall’anno scorso. Questo ambiente ci

dà energie incredibili e dobbiamo continuare così, pur avendo

avversari difficili”. Ma a chi assomiglia Tonali? “Ho molte

difficoltà a confrontare giocatori con altri. Il primo giorno

gli ho chiesto quale riteneva che fosse la sua posizione ideale

– rivela – e lui mi ha detto di sentirsi più Gattuso di Pirlo.

De Rossi completa forse entrambe le cose. Intanto è chiaro che

queste prove positive gli stanno dando grande autostima”.

Atalanta e Sassuolo, due gare importanti nel passato: può

essere la chiusura di un cerchio? “Determineranno il piazzamento

finale. Questo Milan è nato nel 5-0 con l’Atalanta, ma lì io ei

dirigenti abbiamo capito cosa fare per far crescere questa

squadra. Abbiamo imparato tanto e speriamo di finire al meglio

questo campionato. Ormai siamo lì, e dobbiamo provarci”. (ANSA).



