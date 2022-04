Milan: Pioli, sarebbe giusto giocassimo tutti stesso orario

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 APR – “Sarebbe giusto soprattutto nelle

ultime giornate che tutte le partite venissero giocate allo

stesso orario”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli,

alla vigilia della sfida contro il Torino. Come già accaduto

lunedì sera contro il Bologna, anche questa volta i rossoneri

scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle dirette

rivali al titolo.

L’Inter gioca oggi alle 18, il Napoli domani nel pomeriggio,

poi toccherà al Milan a Torino in serata. “Poi non credo cambi

nulla – precisa Pioli – giocare prima o dopo non fa la

differenza. Per conquistare le scudetto devi avere una mentalità

vincente. Credo che però giocare allo stesso orario nelle ultime

giornate sarebbe la cosa migliore”. (ANSA).



