Milan: Pioli, scudetto? Dovremo vincerle tutte

(ANSA) – MILANO, 18 APR – A prescindere dal risultato di

domani, che è comunque importante visto che ti potrebbe portare

in finale, il percorso in campionato è un’altra cosa.

Indipendentemente da come andrà, in campionato dovremo cercare

di vincerle tutte e lottare fino alla fine”: lo dice il tecnico

del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby della semifinale

di ritorno di Coppa Italia.

La corsa scudetto che vede i nerazzurri a 2 punti dai

rossoneri ma con una partita da recuperare non verrà

condizionata dall’esito del match di domani sera. “Vedo una

squadra molto concentrata – assicura Pioli – e molto motivata.

La fiamma è accesa, ma è sotto controllo. Vedo i giocatori

giustamente molto concentrati, attenti e motivati nel confermare

ciò che di positivo stiamo facendo”. (ANSA).



—

