Milan: Pioli “vittoria soddisfa, non conta su Champions”

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 02 APR – “Stasera mi soddisfa la vittoria, è

solo il primo passo, mancano altre 9 partite di campionato.

Abbiamo buttato via opportunità che ora non possiamo più

buttare. Abbiamo preso tre punti e la concentrazione per la

prossima gara, non manca tanto alla fine del campionato e

rigiocare la Champions l’anno prossimo è molto importante”. Lo

ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il successo

contro il Napoli.

Pioli pensa anche alla doppia sfida ancora con il Napoli in

Champions League: “Il risultato di stasera – ha detto – non

condizionerà le partite di Champions. A me e al mio staff darà

modo di rivedere le situazioni, ma non cambia niente. Sarà uno

scontro importante ed equilibrato tra due squadre che stanno

facendo molto bene in Champions. In campionato il Napoli è stato

più bravo di noi, stasera abbiamo vinto una partita importante,

ma è solo la prima dell’ultimo rush finale che deve vederci

protagonisti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte