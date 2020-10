Milan: recuperato Duarte, guarito dal coronavirus

(ANSA) – MILANO, 19 OTT – Il difensore del Milan Leo Duarte è

guarito dal coronavirus e ha ripreso oggi ad allenarsi con la

squadra che, dopo la vittoria nel derby, giovedì esordirà nel

girone di Europa League contro il Celtic in Scozia. Il

brasiliano era risultato positivo a un tampone effettuato il 22

settembre. Causa Covid, Stefano Pioli deve fare a meno di un

altro difensore centrale, Matteo Gabbia, non ancora

negativizzato, come l’assistente tecnico Daniele Bonera. (ANSA).



