(ANSA) – ROMA, 05 OTT – Il Milan ha ceduto in prestito per

una stagione Diego Sebastián Laxalt Suárez al Celtic. Il

difensore uruguaiano giocherà quindi nella squadra scozzese che

sarà rivale del Milan in Europa League nel girone H, il primo

confronto è fissato per il 22 ottobre a Glasgow. (ANSA).



