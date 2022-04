Milano-Cortina; Malago ‘anche io a incontro Fontana-Fisg’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – “Incontro tra Arianna Fontana e la

federazione per discutere se proseguire o meno? Ci saremo anche

io e Mornati. Non mi sembra che altri sport e altri paesi siano

scevri da situazioni e polemiche, rientra nella dinamica di

questo mondo. E poi voi di cosa avreste parlato altrimenti? È un

po’ di peperoncino”, lo ha detto il presidente del Coni Giovanni

Malagò dopo la cerimonia in Quirinale con Sergio Mattarella

parlando del futuro di Arianna Fontana in vista dei Giochi di

Milano-Cortina. (ANSA).



