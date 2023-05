Milano-Cortina: Malagò, stiamo recuperando il tempo perduto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Stiamo recuperando tutto il tempo

perduto sia per il Covid sia per la guerra, e anche per i costi:

è un dato di fatto che molte delle situazioni sospese si stanno

chiarendo e definendo”. Lo ha detto il presidente del Coni,

Giovanni Malago’, rispondendo a domande sull’andamento dei

lavori in vista dei Giochi olimpici Milano-Cortina del 2026.

“Ho un giudizio molto laico, non c’è nulla di politico – ha

aggiunto Malagò, ospite a Tuttofood, rassegna

dell’agroalimentare di eccellenza, aperta a Fiera Milano dall’8

all’11 maggio – ma la cabina di regia del governo è stata

indispensabile”. (ANSA).



