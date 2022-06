Milano-Cortina: Novari, occasione per credibilità del Paese

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – “Noi stiamo lavorando con il sogno

che il 15 marzo 2026, quando si spegnerà il braciere delle

paralimpiadi, tutti nel mondo dicano “Però, questi italiani…”.

Lo ha detto l’ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, Vincenzo

Novari, nel corso dell’evento “Olimpiadi e Paralimpiadi

invernali Milano Cortina 2026. La diplomazia dello sport di

fronte alle sfide globali”, in corso alla Farnesina.

“Fin dal primo momento questa è nata come una sfida

importante, che si basa anche su una grande tradizione, che

dobbiamo rispettare – ha proseguito Novari -. Sappiamo che i

Giochi saranno un evento unico, avremo addosso gli occhi di tre

miliardi di persone, sarà un enorme palcoscenico per parlare ad

un universo ampio. Tuti parlano bene dell’Italia, ma dobbiamo

dimostrare che siamo ancor qualcosa di diverso rispetti ai

panorami o alla cucina, perchè l’Italia, ad esemoio, vanta anche

i migliori ingegneri, i migliori tecnici al mondo. Noi dobbiamo

lavorare tutti insieme per portare avanti il tema della

credibilità del Paese”. “Infine, voglio ricordare che questi

sono Giochi diversi: che partano da subito, iniziando quattro

anni prima e che durino poi per decenni, per le infrastrutture

ma anche la cultura”, ha concluso Novari. (ANSA).



