Milano-Cortina: Novari, sponsor per 280 milioni entro il ’22

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 AGO – Nonostante la pandemia e, subito

dopo, la guerra in Ucraina, la Fondazione Milano Cortina ha

dimezzato nel 2021 le perdite, fisiologiche per i primi anni,

rispetto al budget; ha acquisito, e sta acquisendo entro il

2022, sponsor per 280 milioni e si è assicurata, dei 500 milioni

che gli fornisce il Comitato olimpico internazionale, “130

milioni di dollari senza interessi”. Lo spiega al Sole 24 Ore

Vincenzo Novari, ad dell’ente preposto all’organizzazione, alla

promozione e alla comunicazione delle Olimpiadi invernali del

2026.

Già firmati accordi commerciali per circa 50 milioni di euro, “altri quattro sono pronti per essere firmati per settembre –

dice Novari -. Poi ci sono altre trattative in corso, che ci

porteranno a raggiungere un controvalore complessivo di 280

milioni entro il 2022; a fronte di un target, per il 2026 di 575

milioni. Insomma, alla fine di quest’anno saremo già al 50%

dell’obiettivo. Parigi, a due anni dall’avvio dell’Olimpiade, è

arrivato appena al 65% di raccolta sponsor”.

Il 2020 della Fondazione si è concluso con una perdita di

circa 6,8 milioni di euro rispetto ai 9,4 preventivati in

candidatura. Il 2021 ha visto, poi, un sostanziale dimezzamento

della perdita (-25,6 milioni versus -49,6 milioni nel budget) e

il trend si è confermato anche nei primi sei mesi del 2022.

Contenuto l’indebitamento finanziario netto, 29,9 milioni nel

2022, migliore dei -33,2 previsti. “Rilevante, infine, l’accordo

con la Rai per il Festival di Sanremo – conclude Novari – Alla

kermesse nel 2021 è stato scelto l’emblema dei Giochi, nel ’22

l’inno, nel ’23 sarà scelta la mascotte, nel ’24 la fiaccola e

nel ’25 le medaglie”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte