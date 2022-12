Milano ricorda 53 anni dopo la strage di piazza Fontana

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 10 DIC – Lunedì Milano ricorderà il 53mo

anniversario della strage di piazza Fontana in cui persero la

vita 17 persone in seguito allo scoppio di una bomba nella sede

della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Come da tradizione la

città ricorderà la vittime con un corteo che partirà da piazza

della Scala, davanti al Comune di Milano, per concludersi in

piazza Fontana dove, alle 16:37, orario dell’esplosione, saranno

deposte le corone.

Alla cerimonia, come rende noto l’Anpi di Milano,

parteciperanno il sindaco, Giuseppe Sala, Enrico Vizza,

segretario Uil Milano e Lombardia, Roberto Cenati, presidente

Comitato permanente antifascista, Giorgia Anfossi, studentessa,

Federico Sinicato, presidente Associazione familiari di Piazza

Fontana. “Con la strage di piazza Fontana ebbe inizio la

strategia della tensione che tante vittime innocenti doveva

mietere – ha osservato Cenati in una nota – e che aveva come suo

obiettivo quello di minare le basi del nostro sistema

democratico e di colpire a morte la Repubblica nata dalla

Resistenza e fondata sulla Costituzione. Milano e l’Italia hanno

corso un pericolo gravissimo”.

Oltre alla manifestazione del Comitato permanente

antifascista di Milano si terrà, come ogni anno, la contro

manifestazione dei collettivi e centri sociali. Il centro

sociale Galipettes Occupato ha annunciato sulle sue pagine

social che sfilerà da via Palestro, alle ore 18, “con uno

spezzone di solidarietà ad Alfredo Cospito”, l’anarchico che è

in sciopero della fame dal 20 di ottobre per uscire dal 41 bis.

“Per loro e per tutte e tutti coloro che subiscono violenza

della Stato saremo in piazza – si legge nel post su Facebook -.

Le stragi le fa lo Stato e noi siamo solidali con chi lo

attacca”. (ANSA).



