Miley Cyrus, dal 13 gennaio il nuovo singolo “Flowers”

A due anni dal successo di “Plastic Hearts”, torna la popstar multiplatino Miley Cyrus. Il 13 gennaio esce il nuovo singolo “Flowers” (Columbia/Sony Music), che anticipa l’ottavo album di inediti “Endless Summer Vacation”, in arrivo il 10 marzo.

Il brano è stato annunciato dalla stessa Miley durante lo speciale live della NBC “Miley’s New Year’s Eve Party” e da alcuni teaser pubblicati sui suoi social. A condurre lo show, al suo fianco, la superstar mondiale Dolly Parton e tantissimi ospiti tra cui Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily e Fletcher, nonché Paris Hilton, Chloe Fineman di SNL, Sarah Sherman e il trio comico Please Don’t Destroy.

Nel nuovo album “Endless Vacation Summer”, Miley Cyrus si mostra ancora più forte e sicura di sé: le sue canzoni riflettono la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale. L’artista descrive il disco, registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.

La cover dell’album è stata scattata da Brianna Capozzi senza l’uso di alcun effetto speciale.



