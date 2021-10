Milite Ignoto: struttura di missione di Palazzo Chigi si scusa

Condividi l'articolo









Errore del governo per i 100 anni del Milite ignoto per la diffusione sui propri profili social di una immagine sul centenario del Milite Ignoto sbagliata, poichè raffigura dei soldati americani della Seconda guerra mondiale sullo sfondo di una cartina cartina geografica della Colombia.. E conseguenti scuse per l’errore compiuto.

Milite Ignoto: struttura di missione Palazzo Chigi si scusa

“Sentito rincrescimento, saranno adottati provvedimenti”

ROMA

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali della Presidenza del consiglio “esprime un sentito rincrescimento, scusandosi per l’errore compiuto”. E’ quanto si legge sul profilo Twitter della Missione, con riferimento alla diffusione sui propri profili social di una immagine sul centenario del Milite Ignoto sbagliata, poichè raffigura dei soldati americani della Seconda guerra mondiale sullo sfondo di una cartina cartina geografica della Colombia. “Per un refuso – si legge nel post – durante le attività di selezione è stata diffusa una immagine inesatta. Abbiamo provveduto a rimuoverla e sostituirla. Pur trattandosi di episodio verificatosi nel contesto di carichi di lavoro particolarmente intensi, saranno adottati provvedimenti”. (ANSA).

