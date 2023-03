Minà: la gratitudine di Mei “con la sua passione mi ha lanciato”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “Chi parla di lutto per il

giornalismo descrive solo una parte della verità: è un lutto per

tutta la cultura italiana”. Lo afferma il presidente della

Fidal, Stefano Mei, dopo essere passato in Campidoglio per un

saluto a Gianni Minà, “l’amico di una vita”.

“Ho conosciuto Gianni nel 1986, all’apice della mia carriera

– racconta Mei, che quell’anno colse l’oro europeo dei 10mila

metri – e ho subito apprezzato l’uomo, oltre che lo

straordinario professionista. Da allora mi è sempre stato

vicino: ricordo tante serate insieme, tanti discorsi, i

compleanni sulla terrazza della sua casa alla Camilluccia,

momenti di festa a Forte dei Marmi”. “Ho lavorato con lui a

Tuttosport, e poi ha sostenuto, con appassionata partecipazione,

il mio percorso nella dirigenza sportiva – prosegue Mei -. Minà

sapeva cogliere il valore delle persone, e nel racconto

sportivo, era capace di andare oltre la prestazione, la figura

del campione, mettendo in luce lo spessore umano del

protagonista”. (ANSA).



