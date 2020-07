Minacce a magistrato a Reggio Calabria

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 18 LUG – Minacce al giudice

Tommasina Cotroneo, capo della sezione Gip-Gup di Reggio

Calabria. La notizia dell’intimidazione è stata pubblicata oggi

dalla Gazzetta del Sud. Un proiettile di fucile già esploso è

stato trovato nell’androne del palazzo in cui abita il

magistrato. Di lato al proiettile ignoti hanno lasciato anche

una fotografia del giudice con una croce disegnata.

Lanciato l’allarme dagli agenti di scorta del magistrato, sul

posto sono intervenuti la squadra mobile di Reggio Calabria e

gli esperti della Scientifica che hanno eseguito i rilievi. Tommasina Cotroneo, nelle settimane scorse, su richiesta

della Direzione distrettuale antimafia ha firmato l’ordinanza di

custodia cautelare in carcere per numerosi esponenti della cosca

De Stefano coinvolti nell’operazione “Malefix”. Sulle minacce di ieri sera sta indagando la Procura di

Catanzaro, competente sui procedimenti in cui sono parte offesa

i magistrati reggini.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte