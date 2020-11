Minacce di morte a ex moglie e nuovo compagno, arrestato 24enne

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 15 NOV – Telefonate insistenti,

messaggi audio su Whatsapp, minacce di morte indirizzate all’ex

moglie e al suo nuovo compagno. Protagonista della vicenda un

24enne di origine casertana, domiciliato a Reggio Emilia e

arrestato dai Carabinieri della città emiliana con l’accusa di

maltrattamenti in famiglia.

La misura cautelare della custodia in carcere, disposta su

richiesta della Procura dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, è

legata ai comportamenti tenuti dall’uomo verso la ex moglie

28enne cui, dopo la separazione di fatto, ha rivolto minacce –

anche di morte – di persona; con l’invio di messaggi vocali e di

testo e attraverso un’amica comune.

Nel dettaglio, alla fine di ottobre, il 24enne ha raggiunto

la donna in un centro commerciale dove la ha minacciata e

invitata a non farsi vedere con il nuovo compagno. Poi le ha

inviato messaggi scritti e vocali lasciando intendere di essere

in possesso di una arma e essere pronto a utilizzarla; ha detto

a una amica di essere intenzionato a uccidere il nuovo compagno

dell’ex moglie; ha proferito minacce sempre più gravi nel

contenuto e nei toni utilizzati tra i quali “ti squarto viva”, “fai conto che la tua casa è già appicciata con la benzina”, “vi squarto vivi”. Condotte che hanno determinato l’arresto

dell’uomo portato dai militari dell’Arma, la scorsa sera, nel

carcere di Reggio Emilia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte