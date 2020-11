Minacce e botte a ex soci per credito,arrestato imprenditore

(ANSA) – MANTOVA, 18 NOV – Ha tentato di recuperare con la

forza un credito da due ex soci. N.G., imprenditore nel settore

della produzione e commercializzazione dei pallets, è stato

arrestato dalla Squadra Mobile di Mantova al termine di una

complessa indagine. Con lui sono finiti in carcere anche due

complici, S.M. e D.G.V., entrambi 38enni. Rapina e tentata

estorsione in concorso le accuse nei confronti dei tre.

All’inizio di ottobre, l’imprenditore arrestato ha convocato

nel suo capannone a Pegognaga, nel Mantovano, un ex socio per

discutere di un credito di 500mila euro. Per intimorirlo,

durante l’incontro hanno fatto irruzione tre uomini armati di

pistola, e col passamontagna a coprire il volto, che hanno

minacciato, percosso e rapinato l’ex socio. I tre erano stati

assoldati dall’imprenditore dei pallets.

Lo scorso 21 ottobre, inoltre, l’uomo si è recato a Parma,

nell’azienda dell’altro socio, per riscuotere altri 250mila

euro. Picchiato e minacciato, l’uomo non si è lasciato

intimidire e ha denunciato tutto alla Questura di Mantova. Le

complesse indagini, tuttora in corso, hanno permesso di

stabilire il coinvolgimento anche di personaggi legati alla

criminalità organizzata. (ANSA).



