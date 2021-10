Minacce su Fb a sindaco di Empoli, perquisiti due indagati

Condividi l'articolo









(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 12 OTT – Un 33enne di Empoli e un

55enne della provincia di Firenze sono stati perquisiti dalla

Digos in un’inchiesta che li vede accusati di essere gli autori

di alcune minacce sul profilo Fb del sindaco di Empoli, Brenda

Barnini. Le indagini, coordinate dal pm Giovanni Solinas, sono

condotte da polizia postale, Digos e personale del commissariato

di Empoli. Le minacce ricevute dal sindaco Barnini sono una di

morte e poi alcune offese. Barnini le ha ricevute sulla sua

pagina social e sono state oggetto di due denunce della polizia

postale a carico dei presunti autori individuati con le

indagini. I due indagati avrebbero pubblicato più volte commenti

offensivi ai post del sindaco in particolare dal gennaio 2021.

Per farlo avrebbero usato profili con nomi falsi.

Gli investigatori sono arrivati a loro grazie a indagini di

natura tecnico informatica condotte dalla Polposta. Nel corso

delle perquisizioni risulta che i due indagati avrebbero ammesso

le loro responsabilità. I due sono accusati di diffamazione e

minacce gravi. Gli accertamenti della Polposta proseguono per

individuare altri autori di minacce su Fb al sindaco di Empoli. “Bisogna che passi in modo sempre più chiaro il messaggio che le

offese, le diffamazioni e le minacce fatte sui social sono un

reato per il quale si può essere perseguiti e sanzionati –

commenta Barnini ringraziando gli investigatori – E’

indispensabile che i mezzi di comunicazione vengano utilizzati

in modo corretto e consapevole come strumento di confronto e non

come agone dell’odio”. (ANSA).



