Minaccia la ex di divulgare loro video intimi, arrestato

(ANSA) – CATANIA, 19 MAG – Un uomo di 55 anni è stato

arrestato da carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex

convivente, di 20 anni più giovane, minacciandola di divulgare

video intimi se non avesse ripreso la relazione che la ragazza

aveva troncato dopo 13 anni, due dei quali di convivenza.

Indagini sono state avviate dopo la denuncia della giovane.

Militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo mentre tentava di

fermare la ex per strada, denigrandola e insultandola a gran

voce e mostrando ai passanti i video intimi contenuti nel suo

telefono cellulare. La giovane nel frattempo si era rifugiata

all’interno di un condominio.

La ragazza aveva lasciato l’uomo perché stanca delle continue

azioni di demolizione psicologica che lui avrebbe esercitato nei

suoi confronti e che l’avevano costretta a un percorso

terapeutico psicologico.

I militari hanno sequestrato il telefono e condotto il 55enne

in carcere, dove è rimasto rinchiuso anche dopo l”udienza di

convalida. (ANSA).



